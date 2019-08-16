الشرطة الإسرائيلية تقتل منفذ عملية الدهس في الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل قائد سيارة فلسطيني دهس مستوطنين بسيارته في الضفة الغربية، حالة أحدهما خطيرة.

وذكر شهود عيان من مكان الحادث أن الشرطة الإسرائيلية ”دحرجت“ جثة السائق نحو غطاء بلاستيكي، فيما قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن القتيل مواطن فلسطيني.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن رجل الشرطة الذي كان بالقرب من مكان الحادث فتح النار على المهاجم الذي صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص على جانب طريق بالقرب من مستوطنة إلازار الإسرائيلية القريبة من مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية ”ماجن دافيد أدوم“، إنّ أحد الإسرائيليين (17 عامًا) لا يتحرك ”وفي حالة خطيرة ويعاني من صدمة أثرت على أجهزته الحيوية“، وأن الآخر (19 عامًا) أصيب بجروح متوسطة.

وانتشر عشرات الجنود والمسعفين الإسرائيليين في المكان، فيما انقلبت سيارة المهاجم وتحمل لوحات ترخيص إسرائيلية، وهو ما يخول قائدها مزيدًا من حرية الحركة في كل من إسرائيل والضفة الغربية.

وأوضحت الشرطة أن ”المهاجم كان يقود سيارته على طريق يمر بين المدن الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية“.