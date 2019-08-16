بعد رفضها ”الشروط التعسفية“.. إسرائيل: طلب رشيدة طليب للزيارة ”استفزاز“

قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، اليوم الجمعة، إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية كما كان مخططًا، فيما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الطلب استفزازا.

وكتبت طليب، وهي نائبة في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان وتنتمي للحزب الديمقراطي، في سلسلة من التغريدات ”إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما تريده (جدتي) لي. سيقتل هذا جزءًا مني“.

واضافت: ”قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الشروط التعسفية يتعارض مع كل ما أؤمن به.. النضال ضد العنصرية والقمع والظلم“.

وبعد رفضها الشروط قال وزير الداخلية الإسرائيلي إن طلب النائبة الأمريكية زيارة إسرائيل كان استفزازا لإحراج الحكومة الإسرائيلية.

وقال الوزير ارييه درعي على تويتر ”وافقت (على الطلب) لأسباب إنسانية لكن تبين أنه كان استفزازا لإحراج إسرائيل. كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها“.

وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد منعها يوم الخميس مع النائبة إلهان عمر من القيام بزيارة رسمية.