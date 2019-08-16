بعد قرار جبل طارق.. أمريكا تهدد بحظر منح تأشيرات لطاقم الناقلة الإيرانية

المصدر: ا ف ب

هددت الولايات المتحدة، الخميس، بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق، رغم طلب واشنطن استمرار احتجازها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن الناقلة ”غريس 1“ كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن ”منظمة إرهابية“.

وأضافت أورتاغوس: ”هذا يعني أن طاقم السفينة قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية أو يرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب“.

وقررت سلطات منطقة جبل طارق، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي احتجزت قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا قبل ستة أسابيع، مما يمهد الطريق أمام عملية تبادل محتملة مع ناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران في الخليج.

وذكرت صحيفة ”جبل طارق كرونيكل“ أن قرار السلطات الإفراج عن الناقلة الإيرانية جاء بعد تلقيها ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.