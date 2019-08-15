انسحاب مرشّح ديمقراطي ثان من السباق الرئاسي الأمريكي‎

المصدر: أ ف ب

انسحب يوم الخميس حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر من سباق المرشّحين الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، ليكون بذلك ثاني مرشّح يخرج من المنافسة التي لا يزال 23 ديمقراطيًا يخوضون غمارها.

لكن هيكنلوبر الوسطي البالغ 67 عامًا لم يستبعد منافسة الجمهوري كوري غاردنر على أحد منصبي الولاية في مجلس الشيوخ.

وكان هيكنلوبر قد ركّز على خبراته الطويلة الأمد في حكم ولاية ذات غالبية جمهورية وازنة لتحذير الديمقراطيين من مغبة الإمعان في الانعطاف إلى اليسار في معركة قطع الطريق على ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن المرشّح الديمقراطي لم يتمكّن من فرض نفسه في المناظرتين التلفزيونيتين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وقال على ”تويتر“ وفي رسائل صوتية: ”أعلن هذا الصباح أنني لم أعد مرشّحًا للرئاسة“.

وتابع: ”على الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق النتيجة التي كنا نأملها، إلا أن كل لحظة كانت تستحق عناء خوضها، وأنا أشكر كل الذين ساندوا هذه الحملة وكامل فريقنا“.

وتابع ”ترشحت للرئاسة لأن السياسات والألاعيب الحزبية تمزّق هذه البلاد بينما مشاكلنا الكبرى تبقى دون حل“.

وهيكنلوبر هو ثاني مرشّح ديمقراطي ينسحب من السباق وكان قد سبقه النائب إريك سوالويل الذي أعلن انسحابه أوائل تموز/يوليو.

وبحسب استطلاعات مركز ”ريل كلير بوليتيكس“ يتصدّر نائب الرئيس السابق جو بايدن نوايا التصويت داخل الحزب الديموقراطي بنسبة 30,4 بالمئة يليه السيناتور بيرني ساندرز مع 17,2 بالمئة فيما تحلّ السيناتور إليزابيث وورن في المركز الثالث مع نسبة 16,8 من نوايا التصويت.

ويلي وورن المرشّحون كامالا هاريس وبيت بوتيدجاج وبيتو أورورك وجميعهم لا تتخطى نسبة نوايا التصويت لهم 10 بالمئة.