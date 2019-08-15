التلفزيون الإيراني: جبل طارق تفرج عن قائد ناقلة النفط ”جريس 1“ و3 من طاقمها‎

أعلنت قناة ”خبر“ التابعة للتلفزيون الإيراني، يوم الخميس، أن السلطات في جبل طارق أفرجت عن قائد ناقلة النفط الإيرانية ”جريس 1“ وثلاثة من طاقمها المحتجزين منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، بذريعة تهريب النفط إلى سوريا التي يتعرض نظامها لعقوبات أوروبية.

وقالت القناة إن ”حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قائد ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 وثلاثة من أفراد طاقمها“، مضيفة أن ”تأجيل الإفراج عن الناقلة النفطية جاء بسبب الطلب الأمريكي بمواصلة احتجازها“.



من جهتها، قالت صحيفة ”جبل طارق كرونيكل“ إن الولايات المتحدة قدمت طلبًا لاحتجاز الناقلة الإيرانية ”جريس 1“ في جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي، وفق ما أوردته .

وذكرت الصحيفة أن ”وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها“.

وقالت الصحيفة إن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير جريس 1 إلا في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.