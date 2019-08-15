مسؤول إيراني: مرحلة استعراض القوى العالمية في المياه الخليجية انتهت

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الخميس، إن مرحلة استعراض القوى العالمية في المياه الخليجية انتهت.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن الأدميرال خانزادي، قوله إن ”مرحلة الاستعراض المريب للقوى العالمية في المياه الخليجية انتهت“.

وأضاف في مراسم اختتام مسابقة الغوص الدولية للعسكريين في ”جزيرة كيش“ جنوب إيران، أن ”على الأعداء مغادرة المنطقة بأسرع وقت قبل أن يخرجوا منها أذلاء“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”على أعداء المنطقة، أي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وأذرعهم، أن يعلموا أن محور المقاومة البحري يتشكل“.

وأكد أن ”الشعوب الحرة في المنطقة باتت أكثر يقظة تجاه مصالحها، وهذا سيقود إلى انسجام أكبر وتحالف للاستفادة من المصالح البحرية“.

وأوضح أن ”السلام والأمن في المنطقة ضروري ويتحقق من خلال الصداقة والتعاون والانسجام في البحر عكس فهم بعض القوى العالمية له“، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن ”أمن البحار لا يأتي بالصدفة، وإنما بالرصد الدقيق ومواجهة العدو والوقوف في وجه ألاعيبه السياسية“.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف عسكري لمواجهة الاستفزازات الإيرانية للسفن الأجنبية، التي تمر في مضيق هرمز وبحر عمان والخليج العربي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للانضمام إلى التحالف المنشود.