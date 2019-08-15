اعتذار نيوزيلندي بعد رسالة منفذ مذبحة المسجدين

قدمت مديرة مصلحة السجون في نيوزيلندا، كريستين ستيفنسون، الأربعاء، اعتذارًا عن الخطأ المتمثل في السماح لمنفذ مذبحة كرايست تشيرش، بإرسال رسالة كراهية من زنزانته.

ونقلت صحيفة ”نيوزيلاند هيرالد“، عن ستيفنسون، قولها: ”أعتذر عن الخطأ بالسماح بإرسال الرسالة، أشعر بالحزن لتسبب نشر الرسالة بإزعاج الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية“.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن: ”أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان“.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت وسائل إعلام محلية، أن منفذ المذبحة الأسترالي ”برينتون تارانت“ بعث برسالة من 6 صفحات إلى شخص يدعى ”آلان“ في روسيا.

وفي رسالته التي نشرت على موقع ”4 تشان“، أشار تارانت، إلى أن ”الصراع الكبير قد اقترب“، داعيًا إلى التسلح.

من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الحزب الوطني المعارض، ديفيد بينيت، الحكومة، للإدلاء بتصرح حول طريقة إرسال الرسالة من السجن.

وفي السياق، قال قاض يوم الخميس، إن فريق الدفاع عن المتهم، طلبوا نقل المحاكمة من مدينة كرايستشيرش جنوب البلاد، حيث وقع الهجومان.

وقال كاميرون ماندر قاضي المحكمة العليا خلال جلسة إجرائية، إنه تقرر عقد جلسة في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، لنظر الطلب في نقل المحاكمة إلى أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، وإن المتهم برينتون تارانت سيظل محتجزًا إلى ذلك الحين.

وفي الـ 15 من مارس/ آذار الماضي، نفذ ”تارانت“ هجومًا دمويًّا، مستهدفًا مسجدين بـ ”كرايست تشيرش“ النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.

وأوقفت السلطات المنفذ، وأحالته إلى المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.