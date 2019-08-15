ترامب يقترح عقد ”لقاء شخصي“ مع رئيس الصين حول هونغ كونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونغ كونغ، بطريقة ”إنسانية“، مقترحًا عقد لقاء مع الزعيم الصيني.

وكتب ترامب الذي يقضي إجازة في نيوجيرسي، على تويتر، الأربعاء: ”لا شكوك لدي على الإطلاق بأن الرئيس شي إذا أراد حل المشكلة في هونغ كونغ، بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك“.

وأضاف عبارة ”لقاء شخصي؟“ في نهاية تغريدته، في ما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشان إلى الرئيس الصيني بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد من تحركات الصين العسكرية على الحدود مع هونغ كونغ“، داعيًا بكين إلى ”احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونغ كونغ بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي“.

وأدت عشرة أسابيع من المصادمات العنيفة المتزايدة بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الغاضبين مما يرون أنه تراجع للحريات، إلى سقوط المركز المالي الآسيوي في أسوأ أزمة له منذ عاد من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.