”ذا صن“: حكومة جبل طارق ستفرج الخميس عن الناقلة الإيرانية

نقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أنه سيتم يوم الخميس الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية ”جريس 1“ التي أوقفتها البحرية البريطانية في مياه جبل طارق، في الرابع من يوليو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن بيكاردو ”لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة الإيرانية، ويكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله: ”ما من سبب يدعونا للإبقاء على جريس 1 في جبل طارق، ما دمنا لم نعد نعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري“.

وكانت بريطانيا قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر الثلاثاء الماضي، أن سلطات جبل طارق أبلغت طهران، أنه سيتم الإفراج عن الناقلة خلال 48 ساعة.

وقال مصدر في حكومة جبل طارق، حينها إن الناقلة ”جريس 1“ لن يتم الإفراج عنها يوم الثلاثاء‎.

لكن سلطات جبل طارق قالت في اليوم ذاته، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة.