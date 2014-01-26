إسرائيل تتهيأ لمواجهة حماس وحزب الله

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

وقال قائد الوحدة 601 التابعة للواء الهندسة الإسرائيلي الجنرال مانور يانينا إن هذه الوحدة المجهزة بأحدث الوسائل القتالية ستعمل على إدخال عنصر المفاجأة في قوات العدو من خلال عمليات التفجير والمباغتة لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع الكثير من المفاجآت لدى العدو الذي استطاع تهريب كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات والأسلحة الحديثة، وبالتالي كان لا بد من الإعداد الخاص لهذه الوحدة التي ستتقدم قوات الجيش الإسرائيلي في المعارك لفتح الطريق وتنظيفها من المتفجرات والألغام.

وأضاف قائد وحدة 601 الإسرائيلية المتميزة أن حزب الله، وكذلك حركة حماس، حصلت في السنوات الأخيرة على صواريخ مضادة للدبابات من الطراز الأكثر تقدما في العالم، وهي تشكل تهديدا ليس فقط للدبابات الإسرائيلية، ولكن أيضا إلى الجرافات الضخمة التي تتولى فتح الطرق و قيادة قوات المشاة.

كشف موقع "واللا" العبري الاستخباري الإسرائيلي الأحد أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات خاصة للوحدة 601 في لواء الهندسة بهدف تجهيزها تحسبا لأي مفاجآت متوقعة وحروب. إما مع حركة حماس في جنوب إسرائيل أو مع حزب الله في الشمال الإسرائيلي.