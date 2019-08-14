انتحارية تقتل 5 في تشاد بينهم جندي

قالت ثلاثة مصادر بالجيش والحكومة إن مهاجمة انتحارية فجرت نفسها، فقتلت خمسة أشخاص بينهم جندي تشادي على ساحل بحيرة تشاد، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بعد قليل من منتصف الليل، في مجمع تابع لزعيم قبلي في منطقة كايجا كينجيريا.

وأضافت أن المهاجمة دخلت وفجرت القنبلة، بينما كان الناس يستعدون للخلود إلى النوم.

ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.

وبحيرة تشاد، التي تمتد عبر نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، معقل لفصيلين رئيسيين متطرفين في نيجيريا، هما جماعة ”بوكو حرام“ وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.