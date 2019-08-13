العفو الدولية تطالب إيران بإطلاق سراح ناشط يصارع الموت

طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية، بإطلاق سراح الناشط والسجين السياسي ”آرش صادقي“ الذي يصارع الموت، بسبب وجود خطر على حياته.

وحذرت المنظمة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، من الحالة الصحية للناشط والسجين السياسي ”آرش صادقي“، مضيفة أن ”حياته معرضة لخطر حرمانه من علاج السرطان“.

وناشدت المنظمة عبر رسالتها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بالاستجابة لدعوة الناشطين في مجال حقوق الإنسان بدعم الإفراج الفوري دون شروط عن الناشط السياسي ”آرش صادقي“، مطالبة في الوقت ذاته المدافعين عن حقوق الإنسان بكتابة رسالة إلى المسوؤلين في وزارة الصحة بمعالجة الناشط صادقي.

وجاء في بيان صادر عن منظمة العفو الدولية:“آرش صادقي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان في السجن، معرض لخطر الحرمان من العلاج بعد إجراء عملية لمرض السرطان“، مضيفة ”إنه مريض بشكل خطير ويتعرض للتعذيب بالحرمان المتعمد من علاج السرطان، مما تسبب له في معاناة كبيرة“.

وقضت محكمة إيرانية في طهران في 28 من أغسطس 2015، بالسجن 15 سنة على ”آرش صادقي“، بتهمة التحريض على النظام نتيجة مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العام 2009.

كما حكمت على زوجته الناشطة ”كلرخ إبراهيمي“ بالسجن 7 سنوات“، بتهمة العمل ضد النظام الإيراني وإهانة المقدسات بعدما كتبت زوجته قصة تنتقد فيها ظاهرة رجم الفتيات بسبب الزنا.