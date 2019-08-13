زعيم حزب متطرف يطالب بمنع توزيع القرآن الكريم في بريطانيا‎

طالب ريتشارد براين الزعيم الجديد لحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المتطرف، بمنع توزيع نسخ القرآن الكريم في الأماكن العامة ببريطانيا.

وقال براين لقناة ”سكاي نيوز“ البريطانية، يوم الثلاثاء: ”القرآن يشجع على العنف“ على حد زعمه، مشيرًا إلى أن هناك صلة بين الدين الإسلامي والهجمات الإرهابية التي وقعت في بريطانيا، خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: ”نحن بحاجة للنظر إن كان توزيعه (القرآن الكريم) قانونيًا، لأن لدينا قوانين تحظر التحريض على العنف، ولهذا علينا النظر فيه“.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ذي غارديان، أن براين وصف خلال مشاركته في حملة انتخابية، الدين الإسلامي بـ““الفكر الأجنبي“، كما نعت الناشط اليميني المتطرف القابع بالسجن ”تومي روبنسون“ المناهض للإسلام، بـ“المعتقل السياسي“.