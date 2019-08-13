إيران.. اعتقال مسؤول بالحرس الثوري اتهم وزيرًا بـ“التواصل“ مع موقع معارض

اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، حسن عباسي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية العقائدية في الحرس الثوري الإيراني، بسبب شكوى رفعها ضده وزير الاستخبارات (الأمن) محمود علوي.

وكان عباسي اتهم علوي بالتواصل مع موقع ”آمد نيوز“ المعارض المعروف بتسريبه للأخبار من داخل النظام الإيراني.

وذكرت قناة ”در“ الإيرانية المعارضة، أن ”عباسي اعتُقِل من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني بسبب شكوى رفعها ضده وزير الاستخبارات“.

ويتولى عباسي، الذي كان ضابطًا سابقًا بالحرس الثوري، رئاسة معهد ”يقين“ وهي أول مؤسسة فكرية في إيران تعمل كصانع قرار عام في منافسة مع المؤسسات الرسمية، وتم تأسيسها عام 2000 بتمويل من الحرس الثوري مباشرة.