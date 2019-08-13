حكومة جبل طارق تنفي نيتها الإفراج عن الناقلة الإيرانية

نفى مصدر في حكومة جبل طارق، تقريرًا إيرانيًّا يقول، إن الناقلة ”جريس 1“ ستغادر المنطقة البريطانية يوم الثلاثاء‎.

وكانت سلطات جبل طارق قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة ”جريس 1“ في يوليو/ تموز الماضي.

فيما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، عما وصفتها بمصادر محلية في جبل طارق لم تذكرها بالاسم، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة ”جريس 1“ سيُفرَج عنها بحلول مساء يوم الثلاثاء.