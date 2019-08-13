حكومة جبل طارق تنفي نيتها الإفراج عن الناقلة الإيرانية

نفى مصدر في حكومة جبل طارق، تقريرًا إيرانيًّا يقول، إن الناقلة ”جريس 1“ ستغادر المنطقة البريطانية يوم الثلاثاء.
وكانت سلطات جبل طارق قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة ”جريس 1“ في يوليو/ تموز الماضي.
فيما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، عما وصفتها بمصادر محلية في جبل طارق لم تذكرها بالاسم، أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة ”جريس 1“ سيُفرَج عنها بحلول مساء يوم الثلاثاء.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، ناقلة النفط الإيرانية، في الرابع من يوليو/ تموز، قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط، للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه إيران.
وشددت بريطانيا، يوم الثلاثاء، على أن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ مسألة تخص سلطات جبل طارق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن ”التحقيقات الجارية بشأن غريس 1 مسألة تخص حكومة جبل طارق.. ونظرًا لاستمرار التحقيق فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر“.