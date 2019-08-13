الكرملين: الإجراءات الأمنية الصارمة ضد المحتجين في موسكو ”مبررة“

وصف المتحدث باسم الكرملين، الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة الروسية ضد المحتجين في موسكو، بـ“المبررة“.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن ”الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة ضد المحتجين لها ما يبررها، لكن السلطات تحقق في حالات فردية شهدت تجاوزات من الشرطة“.

نفى بيسكوف أن تكون سلسلة احتجاجات شهدتها موسكو في الأسابيع القليلة الماضية، أثارت أزمة سياسية في روسيا.

وتحولت المظاهرات بشأن انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو إلى أكبر حركة احتجاج مستمرة في روسيا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ما عدّوه تزويرًا للانتخابات.

وشارك نحو 40 ألف شخص، السبت الماضي، في مظاهرة دعت إليها المعارضة للمطالبة بانتخابات محلية حرة في الاقتراع المقرر يوم الـ 8 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت المعارضة الروسية التي يقبع جميع قادتها تقريبًا في السجن، دعت إلى المظاهرة احتجاجًا على رفض ترشيحات 60 مستقلًا للانتخابات المحلية في موسكو بذرائع تراها المعارضة واهية.