مسؤول إيراني ينفي اعتراف بلاده بالمسؤولية عن حادثة منى عام 2015

نفى رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية ”علي رضا رشيديان“، اليوم الثلاثاء، أن تكون بلاده وقعت اتفاقية مع السعودية، تفيد بقبولها تحمل المسؤولية عن حادثة منى التي وقعت في موسم الحج عام 2015، والتي راح ضحيتها زهاء 700 حاج من مختلف البلدان غالبيتهم من الإيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن رشيديان قوله إن ”سلطات الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في الدفاع عن دماء حادثة تدافع منى في موسم الحج عام 2015″، مضيفًا ”إيران لم توقع على أي اتفاق مع السعودية بشأن مطالبتها بحقوق دماء ضحايا حادثة منى“.

ووصف ادعاءات شقيق السفير الإيراني السابق في لبنان ”مرتضى ركن آبادي“ الذي كان من بين ضحايا حادثة منى، بأنها ”مجرد كذبة“، وتابع ”اعتقد أن الشخص الذي قال هذا إما جاهل وإما مرتبك عندما تحدث ولم يفهم ما كان يقوله“.

وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن ”مذكرات التفاهم الموقعة مع السلطات السعودية واضحة وليس لها سر“، مضيفًا ”الشرط الأول من جميع اتفاقياتنا هو الحفاظ على كرامة وسلام وأمن الحجاج الإيرانيين“.

وتطالب السلطات الإيرانية نظيرتها السعودية بـ“تعويض ضحايا حادث تدافع وقع في منى للحجاج الإيرانيين“ في الـ 24 من سبتمبر/أيلول عام 2015.