ترامب يقول إنّه يعلم ”الكثير“ عن الانفجار الغامض في روسيا

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه يعلم ”الكثير“ عن الانفجار الغامض الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة تمتلك سلاحاً مشابهاً لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أميركي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ ”الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب +سكاي فال+ قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّداً!“.

لكنّ خبير الأسلحة الأميركي جو سيرينسيوني سارع إلى نفي ما أعلنه ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخاً مشابهاً للصاروخ الروسي.

وقال رئيس ”صندوق بلاو شيرز“ المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على تويتر ”هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية“.