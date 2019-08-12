إيران تنفي وجود مقترحات فرنسية لتخفيف التوترات في المنطقة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، وجود مقترحات فرنسية ”نهائية“ لتخفيف التوترات في المنطقة، أو تقدم فرنسا بعرض لإيداع 15 مليار دولار في آلية تجارية أوروبية لمساعدة إيران على ممارسة الأعمال التجارية بعيدًا عن العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية اليوم الإثنين عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن ”عدة مقترحات قدمت خلال المحادثات الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وروحاني، لكن لا شيء نهائيًا“، إذ لا يوجد أي اقتراح يمكن اعتباره معينًا وموثوقًا به.

وكانت تقارير صحفية تحدثت الأسبوع الماضي، عن أن فرنسا تبرعت بمبلغ 5 مليارات دولار في حين تتبرع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بباقي المبلغ المقدر بـ10 مليارات دولار، لوضعه في الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران من أجل استمرار الاتفاق النووي.

وتعهد حلفاء إيران الأوروبيون بالبقاء في الاتفاق النووي ومحاولة إنقاذها من الانهيار التام، وذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منها وفرضت عقوبات على إيران.

وإحدى القضايا التي أصرت عليها إيران، هي أن تتجاهل أوروبا العقوبات الأمريكية وتواصل ممارسة التجارة مع إيران، لكن الأوروبيين كانوا مترددين في تحدي العقوبات الأمريكية.

وفي يناير 2019، أعلن الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن تأسيس INSTEX، وهو نوع من المقاصة لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات المصرفية الأمريكية، لكن هذه الآلية المالية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الضغط الأمريكي.

وفي شهر أيار (مايو) الماضي، أعلنت إيران أنها ستخفض التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، وبدأت في زيادة كمية ونقاء تخصيب اليورانيوم.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، بدأ الرئيس ماكرون سلسلة من المحادثات الهاتفية مع روحاني، فيما وصف بالوساطة الفرنسية لإيجاد طرق لتخفيف التوترات مع إيران.