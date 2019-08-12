روسيا تحذر من ”تدخل خارجي“ في شؤونها بعد الاحتجاجات

المصدر: ا ف ب

يعقد البرلمان الروسي جلسة خاصة الأسبوع المقبل؛ لبحث ”التدخل“ المزعوم لقوى خارجية في الانتخابات الروسية بعد احتجاجات ضخمة في موسكو، فيما حذرت الحكومة موقع ”يوتيوب“.

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما) فياشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، إنه سيتم نقاش ”حقائق التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا“ في 19 آب/اغسطس.

واتهمت روسيا حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم التظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة؛ للمطالبة بإجراء انتخابات محلية حرة.

وأمس الأحد؛ اتهمت منظمة ”روزكومنادزور“ الحكومية لمراقبة الإنترنت شركة غوغل بـ“الإعلان لتحركات جماعية غير مرخصة“ على موقع يوتيوب.

وأشارت المنظمة إلى ”هياكل مختلفة في قنوات يوتيوب“ تنشر المعلومات حول احتجاجات غير مرخصة.

وقالت: إن تلك القنوات تستخدم ”أدوات دعائية“ مثل ”إشعارات المتصفح“ لعرقلة الانتخابات، محذرة غوغل بأن موسكو ستعتبر عدم تحركها جزء من ”التدخل في الانتخابات الروسية السيادية“.

وعمت الاحتجاجات التي كان بعضها غير مرخص موسكو الشهر الماضي، كان أكبرها، السبت، واستقطبت نحو 60 ألف شخص.

وعبر المحتجون عن غضبهم بسبب استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات بلدية موسكو الشهر المقبل.