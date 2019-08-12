وفد أمريكي يصل تركيا لتنسيق العمليات المشتركة في الشمال السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن وصول وفد أمريكي إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الإثنين، أكد بدء العمل من أجل إنشاء مركز عمليات مشتركة بشأن المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا.

وأضاف البيان أن ”الوفد الأمريكي مؤلف من 6 أشخاص وصلوا إلى شانلي أورفة بهدف التحضيرات الأولية“، مشيرًا إلى أنّه ”من المخطط بدء عمل مركز العمليات في الأيام المقبلة“.

وتوصلت أنقرة وواشنطن الأربعاء الماضي، لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، عن مباحثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في أنقرة بين 5 – 7 آب/ أغسطس الجاري، حول المنطقة الآمنة.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت.

وأكّدت الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.