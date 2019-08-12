برلماني إيراني: أمريكا تبحث رفع أسعار النفط إلى 200 دولار بحجة أمن الخليج

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لزيادة التوتر والصراع في المنطقة من خلال إطلاق تحالف عسكري يدعي حماية أمن الخليج البحري.

واعتبر النائب حسن بيكي في مقابلة مع وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، أن الولايات المتحدة تهدف إلى رفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل الواحد، مشيرًا إلى أن الجهود الأمريكية والإسرائيلية لإنشاء تحالف في الخليج العربي يأتي لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن ”الإعلان عن الوجود المحتمل لإسرائيل في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الخليج، هو تهديد للأمن القومي الإيراني، ولنا الحق في مواجهة هذا التهديد في إطار السياسة الدفاعية للبلاد، وستكون كل عواقب هذا العمل الخطير مسؤولية النظام الأمريكي والنظام الصهيوني غير المشروع“.

وقال النائب الإيراني إن ”الأمريكيين يسعون إلى زيادة التوترات والصراع في المنطقة من خلال إطلاق تحالف عسكري يدعي أنه يتمتع بأمن بحري في الخليج العربي، وهو أمر لن ينجح بالتأكيد“.

وتابع أن ”الولايات المتحدة هي سبب رئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ونعتقد أن الأمن يجب أن يكون لجميع دول المنطقة، ونحن لا نعتبر انعدام الأمن في أي بلد أو ضد بلد واحد مقبولًا، ونعتقد أن المنطقة يجب ألّا تصبح قاعدة للوجود الأجنبي، أو مقرًا للتحالفات العسكرية بذريعة تأمين الشحن؛ لأنه سيزيد انعدام الأمن“.

وأضاف: ”في رأيي، تسعى الولايات المتحدة إلى خلق حالة من عدم الأمن في المنطقة ورفع أسعار النفط إلى 200 دولار. الأمريكيون في مأزق اقتصادي ويسعون إلى كسر الظروف الاقتصادية للبلدان المستهلكة للنفط لتبرير سلوكهم في المنطقة والعالم“.