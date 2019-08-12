قبيل الانتخابات.. نتنياهو يسعى لاعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على مستوطنات الضفة

كشفت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يسعى إلى الحصول على اعتراف أمريكي علني من الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات الكنيست في أيلول/ سبتمبر المقبل، يدعم خطوة إسرائيلية بتوسيع سيادتها لتشمل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء، قولهم إنهم واثقون من أن الرئيس الأمريكي ترامب سيقوم بالإعلان قبل الانتخابات في أيلول/ سبتمبر والمساهمة في حشد دعم اليمين لنتنياهو.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء: ”قبل الانتخابات سيحدث شيء ما. سيكرر الرئيس ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة. سيكون الأمر دراماتيكيًا“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”في حين لا يمكن لنتنياهو أن يتخذ مثل هذه الخطوة الدبلوماسية بعيدة المدى في الوقت الذي يقود فيه حكومة انتقالية، فإن مكتب رئيس الوزراء يضغط للحصول على دعم من ترامب لهذه الخطوة، مما يمكّن نتنياهو من أن يعد ناخبيه في اليمين بأنه سيقوم بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات إذا تم انتخابه مرة أخرى رئيسًا للوزراء“.

ووفقًا للصحيفة، سيشكل هذا الإعلان تحولًا دبلوماسيًا ثالثًا بعيد المدى من قبل البيت الأبيض في أقل من عامين، بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017 ونقل سفارة بلاده الى هناك، واعترافه بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في وقت سابق من هذا العام، قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة السابقة.

وخلال حملته للانتخابات العامة في نيسان/ أبريل، تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تدريجيًا، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل جميع المشرعين تقريبًا في تحالفه من الأحزاب اليمينية والدينية، وقال إنه يأمل فعل ذلك بدعم الولايات المتحدة.