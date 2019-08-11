زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نشارك في حكومة يرأسها نتنياهو

قال زعيم المعارضة في إسرائيل بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب ”الليكود“ الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألّا يكون الأخير رئيسًا للوزراء.

وبحسب قناة ”كان“ الإسرائيلية الرسمية، أوضح غانتس، رئيس حزب ”أزرق- أبيض“، أنه لا يمكن لحزبه أن يشارك في حكومة برئاسة (بنيامين) نتنياهو.

وأضاف غانتس أن ”سبب ذلك ليس لأنه يكره نتنياهو شخصيًا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه“.

ويواجه نتنياهو إمكانية محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في لائحة اتهام أولية ضده بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وادعى غانتس أن ”نتنياهو عرض عليه مؤخرًا اقتراحات سخية لكنه رفضها“.

وفي يوليو/تموز الماضي، أشار غانتس إلى أنه على استعداد لدراسة إمكانية التحالف مع ”الليكود“ شريطة أن يكون هناك اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء، وأنه سيكون الأول الذي سيتبوأ هذا المنصب.

وقرر الكنيست (البرلمان) نهاية مايو/أيار الماضي حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مُبكرة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان الانضمام لها، قبل موافقة الأحزاب الأرثوذكسية اليمينية المشاركة، على مطالبه الخاصة بقانون التجنيد.

ويطالب ليبرمان بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على المتدينين اليهود، الذين يعفون منها بدعوى ”تفرغهم لدراسة التوراة“، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية اليمينية.