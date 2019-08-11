إيران: أمريكا غير صادقة في المفاوضات.. ولن نبدأ بالاتصال

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأمريكيين ينتظرون ”دون جدوى“ الاتصال الهاتفي مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرة إلى أن ”الأمريكيين أظهروا أنهم غير صادقين في خطابهم مع إيران“.

وأكد عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إيران ”لن تتخذ الخطوة الأولى لإجراء مفاوضات، ما لم يتم فيها احترام القانون والقواعد الدولية“.

وأشار موسوي إلى العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف واقتصادها، لافتًا إلى أنّ التصريحات الأمريكية التي تقول إن واشنطن مستعدة للمفاوضات ”تفتقر إلى الإخلاص“.

وكانت تصريحات موسوي ردًا على المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أوراتجوس التي قالت الأسبوع الماضي، إنه ”إذا كانت إيران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة فهم يعرفون من يتصل“، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام الماضي، عبر ترامب مرارًا وتكرارًا عن استعداده في الأشهر الأخيرة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، لكن رد فعل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كان سلبيًا بشكل قاطع.

وقال مسؤولون إيرانيون آخرون، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، إن وقف العقوبات الأمريكية أو عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي شرط مسبق لإجراء محادثات.