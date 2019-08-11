الشرطة النرويجية: نحقق في واقعة إطلاق نار بمسجد كعمل إرهابي محتمل‎

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قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، إن واقعة إطلاق النار بمسجد في النرويج أمس، سيتم التحقيق فيها كعمل إرهابي محتمل. وقال رون شولد، مساعد رئيس الشرطة في مؤتمر صحفي ”نحقق في هذا كمحاولة لتنفيذ عمل إرهابي“.