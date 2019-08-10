بدعم من الصين.. باكستان تلجأ لمجلس الأمن بخصوص كشمير

قالت باكستان إنها ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم من الصين، في تحرك يستهدف إدانة الهند، بسبب قراراها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: ”أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك“.

وأضاف قرشي أنّ ”الصين أكدت دعمها الكامل لباكستان“، مشيرًا إلى أنّه ”يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا“، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا ”طلبًا لدعمهما“.