رجل يطعن أربعة أشخاص بمستشفى في اليابان

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طعن رجل بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في مستشفى بغرب اليابان يوم الجمعة في أحدث واقعة طعن في البلاد. وقالت الشرطة إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن ولكن جروحهم غير خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى. واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد…