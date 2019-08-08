بريطانيا تخطط لتخفيف قواعد الهجرة لاجتذاب العلماء

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بلاده ستخفف قواعد الهجرة لاجتذاب المزيد من صفوة العلماء، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مسار سريع لإصدار تأشيرات الدخول.

وأضاف أنه ”لضمان أن نواصل دورًا قياديًا في تطوير المعرفة فإننا يتعين علينا ليس فقط أن ندعم المواهب التي لدينا بالفعل هنا، بل أيضًا ضمان أن تجتذب منظومتنا للهجرة أفضل العقول من أرجاء العالم“.

وقال مكتب جونسون إن المسار السريع للهجرة الذي تأمل الحكومة بإطلاقه في وقت لاحق هذا العام سيكون مصممًا لاجتذاب صفوة الباحثين والمتخصصين في العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

وحذّرت جامعات بريطانية كبرى، من بينها أوكسفورد وكمبردج، من أن ”القطاع قد يتعرض لضرر بالغ إذا مضت بريطانيا قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو ما سيدمر الروابط البحثية ويردع أذكى العقول عن الدراسة في بريطانيا“.

وفي العام الإكاديمي 2019/2018 انخفض عدد طلاب الاتحاد الأوروبي المسجلون في أبرز جامعات بريطانيا بنسبة 3%، وهو أكبر هبوط في الدراسات العليا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، ”نريد أن تكون بريطانيا الاقتصاد الأكثر ازدهارًا في أوروبا من خلال منظومة للهجرة لتجتذب أذكى وأفضل المواهب العالمية“.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستقدم أيضًا إنفاقًا إضافيًا للعلماء والباحثين الذين سعوا للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من التكتل الذي تعهد جونسون بأنه سيحدث في الـ31 من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.