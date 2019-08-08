وزير إسرائيلي: أقارب أردوغان يربحون كثيرًا من التجارة مع تل أبيب

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأقاربه، يقيمون علاقات تجارية مع تل أبيب.

وقال كاتس خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، أن ”أردوغان، الذي قال الشهر الماضي إنه ضد أي شخص يقف إلى جانب إسرائيل، قد يكون له أقارب ينتفعون ماليًا من التجارة معنا“.

ونقلت صحيفة ”جيه بوست“ الإسرائيلية، عن كاتس قوله: ”هناك عداء واضح بين تركيا وإسرائيل، ولكن التجارة مستمرة في النمو، وأردوغان وربما حتى بعض أفراد عائلته يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا“.

وبحسب الصحيفة، ”يتم كل يوم، تحميل العبّارات بشاحنات محملة بالبضائع التركية في حيفا، قبل أن يتم نقلها إلى دول أخرى في المنطقة“.

وقال كاتس: ”قلت إنه يوجد في هذه المنطقة أصدقاء – أعداء، ومن الممكن الاختلاف على شيء والتعاون على شيء آخر“.