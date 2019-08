ترامب ينتقد ماكرون بسبب إيران

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، انتقادًا شديدًا إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله ”إشارات متناقضة“ إلى إيران، مؤكّدًا أن ”لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها“.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”إيران في مشكلة مالية خطيرة، إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون“.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France….

وأضاف في تغريدة ثانية ”أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها، لا أحد مصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!“.

….I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019