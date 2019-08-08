الأمم المتحدة تحذّر من انهيار اتفاق ”المنطقة الآمنة“ شمال سوريا

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من خطورة انهيار اتفاق ”المنطقة الآمنة“ في الشمال السوري، معبرة أيضًا عن أسفها لانهيار وقف إطلاق النار شمال غرب البلاد.

وقالت نجاة رشدي مستشارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الخميس، إن تجدد العنف يهدد حياة الملايين بعد مقتل أكثر من 500 مدني منذ أواخر أبريل/نيسان.

وأشارت إلى الاتفاق الأمريكي التركي الذي جرى الإعلان عنه، أمس الأربعاء، لإقامة ”منطقة آمنة“ شمال شرق سوريا.

وأضافت في بيان:“هناك مخاوف متزايدة لدى جهات الإغاثة من التصريحات التي تشير إلى تدخل عسكري محتمل والذي ستكون له تبعات إنسانية فادحة في منطقة شهدت بالفعل على مدى سنوات عمليات عسكرية ونزوحًا وموجات جفاف وفيضانات“.