إسرائيل تنشئ حيًا استيطانيًا جديدًا وسط توترات في القدس

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عزمها إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ”بيت إيل“ يضم 650 وحدة سكنية، حيث سيقام الحي على أراض فلسطينية محتلة.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال قيامه بوضع حجر الأساس للحي الجديد، إنه بذلك يفي بوعد سبق وأن قطعه على نفسه.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، الأسبوع الماضي، على خطط لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفي سياق قريب، شهد محيط المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة حالة توتر؛ وذلك عقب اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وحرس الحدود.

وقال فراس الدبس المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف لوكالة ”وفا“، يوم الخميس، إن 260 مستوطنًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، معظمهم من المتطرفين، حيث أدى بعضهم طقوسًا تلمودية، ومجموعة أدت الغناء، في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين قبل خروجهم من باب السلسلة قرب باب القطانين.

وتأتي هذه الاقتحامات، بعد يوم من اعتقال شرطة الاحتلال رائد الزعير اثناء تواجده في باب السلسلة، وحارس المسجد الأقصى مهند إدريس، من محيط مصلى باب الرحمة، بعد الاعتداء عليه وإصابته بجروح.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لتكثيف الاقتحامات خلال هذه الأيام؛ تزامنًا مع دعوات مماثلة لتنفيذ اقتحامات جماعية، صباح الأحد المقبل، في ذكرى ما يسمى ”خراب الهيكل“، والمشاركة بالمسيرة التي ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى.