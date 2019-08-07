ترامب يعلن إجراء محادثات مع سيول لزيادة تمويلها للجنود الأمريكيين

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن إدارته تجري محادثات مع كوريا الجنوبية لكي تزيد تمويلها ”بشكل كبير“ لحمايتها من كوريا الشمالية، مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وكتب ترامب على تويتر ”وافقت كوريا الجنوبية على دفع المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها من كوريا الشمالية“.

وتابع: ”على مدى العقود العديدة الماضية دفعت كوريا الجنوبية القليل جدًا من المال، ولكن العام الماضي، وبطلب من الرئيس ترامب، دفعت كوريا الجنوبية 990 مليون دولار“.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

وأضاف أن المحادثات ”بدأت لزيادة الدفعات للولايات المتحدة؛ كوريا الجنوبية بلد ثري جدًا ويشعر الآن بالتزام بالمساهمة في الدفاع العسكري الذي توفره الولايات المتحدة، العلاقة بين البلدين جيدة جدًا“.

والبلدان يرتبطان بتحالف أمني منذ الحرب الكورية (1950-1953) التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. وينتشر أكثر من 28 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية لحمايتها من تهديدات بيونغ يانغ. إلا أن ترامب اشتكى مرارًا من تكاليف إبقاء القوات الأميركية في هذا البلد.

وقالت سيول في شباط/فبراير، إنها وافقت على زيادة الدفعات لإبقاء القوات الأمريكية على أراضيها من 850 مليون دولار إلى 924 مليون دولار في 2019، أي بزيادة نسبتها 8.2% عمّا كانت تدفعه بموجب اتفاق سابق مدته خمس سنوات انتهى نهاية العام الماضي.

وبدأ الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي تدريبات عسكرية مشتركة الإثنين، لاختبار قدرات سيول العسكرية، وذلك رغم تحذيرات بيونغ يانغ من أنها ستعرقل المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة.