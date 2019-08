ترامب يعلن إجراء محادثات مع سيول لزيادة تمويلها للجنود الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن إدارته تجري محادثات مع كوريا الجنوبية لكي تزيد تمويلها ”بشكل كبير“ لحمايتها من كوريا الشمالية، مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وكتب ترامب على تويتر ”وافقت كوريا الجنوبية على دفع المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها من كوريا الشمالية“.

وتابع: ”على مدى العقود العديدة الماضية دفعت كوريا الجنوبية القليل جدًا من المال، ولكن العام الماضي، وبطلب من الرئيس ترامب، دفعت كوريا الجنوبية 990 مليون دولار“.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000..

