تداعيات نزاع كشمير.. باكستان تخفّض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند

قالت باكستان، اليوم الأربعاء، إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وستوقف التجارة الثنائية مع الهند، وذلك بعدما ألغت نيودلهي الوضع الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ولم يرد متحدّث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعقيب.

التوتر الذي شاب كشمير، يأتي في أعقاب القرار الحكومي المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير، الذي يشهد تمردًا ضد الحكم الهندي منذ العام 1989، إذ إن الإقليم مقسم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، ويتنازع البلدان ملكية الإقليم الذي شهد حربين بينهما.

ونشرت نيودلهي آلاف الجنود الإضافيين في المنطقة التي تشتهر بجمال طبيعتها، في وقت سابق من الشهر؛ تحسبًا لأي اضطرابات نتيجة القرار.