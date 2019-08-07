ظريف: لن نتردد باستخدام القوة للدفاع عن مصالحنا

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، على أن بلاده لن تساوم على أمنها، وأنها لن تشتري الأمن من أحد أو تبيعه لأحد.

وقال ظريف، في مؤتمر حمل عنوان ”حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية“، في طهران، إن ”قوة الجمهورية الإسلامية ليست بالأسلحة أو الخوف من صنع أسلحة نووية أو وجودها الإقليمي، بل لموقفها وقوتها الدبلوماسية“.

وأضاف أنه ”رغم الفتوى الشرعية للمرشد الإيراني القائمة على عدم صنع أسلحة نووية، إلا أننا لن نتردد في استخدام أي قوة مطلوبة لتعزيز موقفنا والدفاع عن مصالحنا، لأن أعداءنا يخافون الحوار“، لافتًا إلى أن ”خطاب النظام الإيراني يأخذ في الاعتبار أساس الاستقلال والشرعية والأمن، ولا يستمد قوته من الأجنبي“.

وأوضح الوزير الإيراني أن ”التعريف الرسمي للإرهاب يشمل استخدام الوسائل القسرية لفرض سياسة معينة، مثل ما تقوم به الإدارة الأمريكية، حيث تمارس الكثير من الضغوط على الشعب الإيراني“، متسائلًا ”أليس استهداف 82 مليون شخص إيراني وحرمانهم من مواردهم ومنشآتهم بالضغط الاقتصادي، إرهابًا؟ إنها سياسة يعتمد خطابها على الإكراه وفرض الاستعمار“.