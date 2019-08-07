مستوطنون يطلقون اسمي عرفات وهنية على شوارع في ”تل أبيب“ (صورة)

استيقظ سكان ضاحية في تل أبيب صباح اليوم الأربعاء ليصابوا بالدهشة بعد أن وجدوا أنفسهم قاطنين في شارعي ياسر عرفات وإسماعيل هنية.

وأفادت صحيفة ”جيروساليم بوست“ الناطقة باللغة الانجليزية بأن يهود مستوطنات غلاف غزة قاموا بتغيير أسماء بعض الشوارع خلال الليل احتجاجًا على ”ظروف الحياة السيئة“ في تلك المستوطنات وفشل الحكومة في التعامل مع حركة حماس.

وأشارت إلى أن مجموعة تسمي نفسها ”مشروع النصر الإسرائيلي“ قامت خلال الليل بتبديل علامات أسماء الشوارع الأصلية إلى أسماء أخرى مثل ”جادة ياسر عرفات وإسماعيل هنية والبالونات الحارقة“.

وقالت إن هذه المجوعة تضم أفرادًا من أسر ضحايا الصواريخ الفلسطينية في مستوطنات الغلاف وبعض سكان جنوب فلسطين المحتلة وعددًا من وحدات احتياط الجيش.