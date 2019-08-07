رغم نفي باريس.. روحاني يرفض عرضًا لماكرون للقاء ترامب في فرنسا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفضه دعوة قال إنه تلقاها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في فرنسا في 24 أغسطس الجاري في مدينة ”بياريتز“ الساحلية، حسب موقع ”المانيتور“ الأمريكي .

في المقابل، نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي ماكرون الدعوة للرئيس روحاني للمشاركة في القمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الموقع الأمريكي الذي نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ”ماكرون عرض على روحاني خلال اتصال هاتفي أمس مشروعًا لوضع 15 مليار دولار في آلية المالية الأوروبية المعروفة بـ“إينستكس“.

وأضافت المصادر أن ”ماكرون عرض وضع فرنسا 5 مليارات كاعتماد فيما الـ10 مليارات الأخرى لبقية أعضاء الاتفاق النووي“، موضحة أن ”الرئيس الفرنسي وجّه دعوة لروحاني لحضور قمة مجموعة السبع التي ستنعقد في فرنسا كضيف شرف، وأكد له أن القمة ستكون فرصة للقاء ترامب حتى لا تعرقل أمريكا المشروع الأوروبي ”.

وتابعت المصادر أن ”الرئيس الإيراني رفض التفاوض مع ترامب حتى تلغي الولايات المتحدة كل العقوبات التي فرضتها على بلاده“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه روحاني وماكرون الليلة الماضية عن الحفاظ على الاتفاق النووي، فيما قال روحاني ”إن إيران منفتحة على تقديم مقترحات جديدة لإيجاد حل للوضع الحالي للصفقة النووية“، مضيفًا أن ”طهران ترى أن التفاعل مع العالم بشأن القضايا المصرفية وصادرات النفط هو ”الأكثر أساسية ”لحقوقها الاقتصادية“.

وجدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، استعداد بلاده للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال تم رفع العقوبات جميعها عن طهران.

وقال روحاني في كلمة له خلال زيارته مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، إن ”الحرب مع إيران هي أم الحروب كلها، وإن السلام مع إيران هو أم السلام كله“.