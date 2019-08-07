مسؤول صيني: هونغ كونغ تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني

قال رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو بالصين اليوم الأربعاء، إن هونغ كونغ تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

أدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيين الذين يشرفون على شؤون هونغ كونغ، بالتعليقات خلال اجتماع في مدينة شينتشين بجنوب الصين.

كان تشانغ يعقد منتدى ضم مندوبي هونغ كونغ إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هونغ كونغ.

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات على مدى أشهر تحولت إلى العنف في بعض الأحيان رفضًا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم.

غير أن الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى رد فعل على الحكومة أججه قلق كثير من السكان من تآكل الحريات في ظل السيطرة المشددة لزعماء الحزب الشيوعي في بكين.