بولتون: نراقب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك تفاهمًا بين الرئيس دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على ألّا تطلق بيونغيانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفًا أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

وأضاف بولتون، في تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز، من مدينة ليما عاصمة بيرو: ”يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلًا كاملًا“.

وتابع: ”تبدو صواريخ باليستية. هناك تفاهم بين الرئيس وكيم جونغ أون على ألّا يطلق كيم جونغ أون صواريخ أطول مدى، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، لذا أعتقد أن الرئيس يراقب هذا عن كثب شديد جدًا“.