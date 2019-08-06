إيران تبدأ تنفيذ قرار عدم ختم جوازات سفر الزوار الأجانب

كشف المتحدّث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، سيد سلمان ساماني، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس حسن روحاني بحذف الأختام من جوازات السفر للزوار الأجانب.

ونقل موقع ”تابناك“ الأخباري عن ساماني قوله: ”إن عدم ختم جوازات السفر وتصريح الدخول والخروج للمسافرين الأجانب، بدأ تنفيذه عن طريق لجنة خاصة بالحدود تتبع مجلس الأمن القومي للبلاد“.

وأضاف ”ضمن اتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر، تم التنسيق مع شرطة الهجرة والجوازات وسائر الأجهزة المعنية، فيما قامت جميع النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية بتنفيذ هذا القرار“.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت منتصف يونيو/حزيران الماضي، عن موافقة الرئيس حسن روحاني، على إعفاء السياح الأجانب الذين يزورون البلاد من ختم جوازاتهم في جميع مطارات البلاد ضمن جهود طهران لتلافي المشاكل التي تسببها لهم الولايات المتحدة بسبب زيارتهم إلى إيران.

يشار إلى أنه منذ نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تم تطبيق قانون لا يستطيع المواطنون من 38 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الذين سافروا إلى دول مثل إيران خلال السنوات الخمس الماضية، الحصول على تأشيرة واستخدامها مثل الماضي.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب منذ بداية رئاسته حظرًا على مواطني بعض البلدان، بما في ذلك إيران، من دخول الولايات المتحدة الأمريكية حال تسجيل جوازات سفرهم تأشيرة دخول الأراضي الإيرانية.