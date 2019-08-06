إيران تزود طائرات مسيرة نفاثة بقنابل موجهة بالأقمار الصناعية (صور)

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تزويدها طائرات مسيرة نفاثة من طراز ”كرار“ بقنابل موجهة بالأقمار الصناعية للمرة الأولى، مشيرة إلى زيادة قدرة هذه الطائرات على استهداف أهداف برية.

وأفادت وكالة أنباء ”تسنيم“، المقربة من الحرس الثوري، بأن القوات المسلحة الإيرانية كشفت عن ثلاث قنابل ذكية من طراز ”ياسين“ و“بالابان“ و“قائم“، يُمكن نصبها بطائرات مسيرة ومقاتلات لعمليات هجومية تستهدف أهدافًا برية.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن قنبلة ”ياسين“ تم تجريبها للمرة الأولى خلال مناورة للقوات الجوية للجيش الإيراني من مقاتلات اف-7، فيما تم الكشف عن قنبلة ”قائم“ في عام 2017 أثناء الكشف عن الطائرة المسيرة ”مهاجر 6“.

ونوهت إلى أن قنبلة ”بالابان“ كشفت عنها إيران اليوم للمرة الأولى، إذ إن هذه القنبلة تم تصميمها للطائرة المسيرة النفاثة ”كرار“، كما أنها تتمتع بنظام توجيه قائم على ”INS&GPS“ وفقًا لتصريح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي.

وأوضحت، أن قنبلة ”بالابان“ تستطيع أن تحدد الهدف قبل إطلاقها عبر برنامج التوجيه المتصل بالأقمار الصناعية، وفي حالة إطلاق القنبلة تتحرك عبر أجنحتها باتجاه الهدف عبر نظام التوجيه المعد لها.

والطائرة المسيرة ”كرار“، هي أول طائرة مسيرة نفاثة إيرانية، إذ تم الكشف عنها للمرة الأولى في عام 2010، وهي تستخدم محركًا توربينيًّا وتقدِر على حمولة تزن 500 كغم، فيما يُقدر مدى هذه الطائرة لألف كلم ويمكنها التحرك بسرعة 900 كلم في الساعة.