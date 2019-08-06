بيني غانتس: الحرب المقبلة على غزة ستكون الأخيرة

قال بيني غانتس، زعيم حزب ”كاحول لافان“، إن الحرب المقبلة على قطاع غزة ستكون الأخيرة، حيث سيتم هزيمة حماس واغتيال قادتها.

وأضاف خلال زيارة لمنطقة ”غلاف غزة“ مع جنرالات حزبه: ”لو لم يتحقق هدوء تام ففي الجولة التالية سنهزم حماس، وسنغتال قادة حماس، لن يكون هناك خيار آخر وسنتوجه لعملية واسعة النطاق في غزة لفترة من الوقت كما نريد“.

ويعتبر حزب ”كاحول لافان“ حزبًا منافسًا لحزب ”الليكود“ الذي يقوده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، على الحكومة المقبلة وانتخابات الكنيست.

من جهته، قال الإعلامي يائير لابيد، قطب ”كاحول لافان“ البارز، إن ”هناك شخصًا واحدًا يريد تفكيك حزب أزرق أبيض ويسمى بنيامين نتنياهو، لن نمنحه السرور“.

وأضاف: ”يجب أن تعلم حماس أنهم عندما يطلقون الصواريخ على الإسرائيليين لن يحصلوا على حقائب الدولارات بل سيحصلون على صواريخ موجهة على منازلهم“.

وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن قيادة جيش الاحتلال تعتزم للمرة الأولى نشر قوات من ”لواء كفير“ على الحدود مع قطاع غزة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتحت عنوان ”مقاتلو كفير يستعدون للمعركة المقبلة في غزة“، أوردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، تقريرًا عن ذلك اللواء العسكري، أكدت فيه أن قادة وجنود اللواء المذكور أجروا قبل أيام مناورات وتدريبات عسكرية للاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات في التعامل مع المنطقة الجنوبية، وغزة تحديدًا.

يأتي ذلك، بحسب الصحيفة، بعد أشهر من التوتر الأمني، وتصعيد الأجواء العسكرية والتهديدات المتواصلة من قبل إسرائيل والفصائل الفلسطينية.