مغنيان أمريكيان يهاجمان ترامب ويصفانه بـ“ملهم القتلة“

شن المغنيان الأمريكيان جون ليجند وريهانا هجومًا لاذعًا على الرئيس دونالد ترامب، فيما حمّلاه بشكل غير مباشر مسؤولية المذابح المميتة في إل باسو وتكساس ودايتون بولاية أوهايو.

وقال ”ليجند“ عبر منشور له بموقع تويتر: ”من بين أشياء أخرى، الرئيس هو المسؤول جزئيًا عن إطلاق النار الجماعي الأخير في البلاد“.

وأضاف قائلًا: ”الرئيس يُلهم بانتظام القتلة، عندما ندين السم العنصري الذي ينبع من فم الرئيس ونشير إلى تعصب سياساته، فهو ليس مسألة أكاديمية، إنها ليست لعبة سياسية، إنها تتعلق بالحياة والموت“، وذلك في أعقاب المذابح المميتة في إل باسو وتكساس ودايتون بولاية أوهايو.

وانضمت المغنية ريهانا أيضًا إلى ليجند في انتقاده، والتي ردت على رسالة تعزية ترامب عبر ”تويتر“، قائلة: ”لم يكن إطلاق النار اليوم في إل باسو، تكساس، مأساويًا فحسب، بل كان عملًا جبانًا“.

وأضافت، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”أعلم أنني أقف مع الجميع في هذا البلد لإدانة فعل اليوم البغيض، لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء“.

جاء ذلك في أعقاب تعرض الولايات المتحدة لهجومين متتاليين أسفرا عن مقتل 30 شخصًا، فيما وقعت تلك الهجمات بعد أيام من هجوم إرهابي آخر في كاليفورنيا، نجم عنه مقتل 6 أشخاص آخرين بينهم طفل رضيع.