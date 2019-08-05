لماذا تحظى ”الهجمات الإرهابية للمتشددين الإسلاميين“ بتغطية إعلامية أكبر؟

مختل أم إرهابي؟ هو السؤال الأول الذي تلوكه ألسنة الإعلاميين والعامة مع لحظة وقوع جريمة قتل جماعي في دول الغرب، تعاين السلطات مكان الجريمة، فإذا وجدوا أن قميص الضحايا قُدَ من قِبَل قاتل ليس في اسمه ما عُبِّد وحُمِّد ولا يمت للإسلام بصلة، فعندها يكون مختلًا عقليًا، وضحية كآبته وأمراضه النفسية ويستوجب إلحاقه بمصح يخفف عنه آلامه، أما إن ظهرت تلك الملامح الشرق أوسطية التي يرى بها الكثير من الأمريكيين والأوروبيين جواز سفر للإرهاب، فإن الفاعل متطرف مسلم قام بعمل إرهابي شنيع يستوجب استنفار المدن، وإغلاق الشوارع وحظر التجوال حتى وإن كانت حادثة جنائية عبر عملية دهس بالسيارة جرحت شخصًا أو شخصين، لهذا فقط يعمل الإعلاميون وتغرق الشاشات بالأحمر العاجل مع سيل من الإدانات الدولية والتعاطف مع الدولة المنكوبة.

هذه الازدواجية التي فاض بها كأس الإسلاموفوبيا، تزداد بشاعة مع كل عمل إجرامي يضرب دولة هنا وأخرى هناك، وآخرها الهجمات الإرهابية التي ضربت ولايتي أوهايو وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق النار العشوائي وإسقاط العشرات من القتلى، فمرت القصة على استحياء فقط لأن المنفذين هما باتريك وكونر، وهما أمريكيان بالأصل والجنسية ولونهما أبيض، حتى وإن قسى تقرير السلطات على كونر ووصفه بالعنيف.

وشهد شاهد من أهله، حين قامت جامعتا جورجيا وألاباما الأمريكيتان هذا العام بدراسة قارنتا فيها التغطيات الإعلامية التي تحظى بها الهجمات ”الإرهابية“ المرتكبة من قبل متشددين إسلاميين، وبين تلك التي يرتكبها غير المسلمين في الولايات المتحدة.

وجاءت نتائج الدراسة مفزعة فقد وجد الباحثون أن ”الهجمات الإرهابية“ التي يقوم بها متشددون إسلاميون تحظى باهتمام إعلامي أكبر بـ 357 % مقارنة مع الهجمات التي نُفذّت من قبل غير المسلمين أو البيض.

فالهجمات التي نفذها غير مسلمين احتلت 15 عنوانًا فقط من عناوين الصحف، فيما بلغ عدد العناوين التي ارتبطت بهجمات قام بها ”متشددون إسلاميون“ 105 عناوين.

ووفقًا لبيانات ”الإرهاب العالمي“، هناك فرق واضح في التغطية الإعلامية لجميع الهجمات ”الإرهابية“ بين عامي 2006 و 2015، إذ قام ”الإرهابيون البيض“ أو المتطرفون (من دون ذكر دياناتهم) بما يقارب ضعف عدد الهجمات التي قام بها ”متشددون إسلاميون“ بين عامي 2008 و 2016.

ولا عزاء لمن يربطون عبثًا الإرهاب بالإسلام، بينما يبرئون ساحات مجتمعاتهم من التهم التي يحاولون إلصاقها حصرًا بالإسلام والمسلمين.