بريطانيا تنضم لمهمة أمنية بحرية بقيادة أمريكا في الخليج

قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج، لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع ”بن والاس“ للصحفيين: ”نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز“.

وذكر وزير الخارجية دومينيك راب أن بريطانيا ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال مصدر أمني بريطاني: إن المهمة الجديدة ستركز على حماية أمن الملاحة، وإن بريطانيا لن تنضم إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.