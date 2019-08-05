ترامب يقترح تشديد القيود على الأسلحة بعد هجومي تكساس وأوهايو

المصدر: ا ف ب

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجمهوريين والديمقراطيين التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة، وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة.

وكتب ترامب على ”تويتر“: ”على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون السلاح بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه“.

وأضاف الرئيس الأمريكي: ”يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين“، في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو أودتا بحياة 29 شخصًا.

وفي تغريدة ثانية، حمّل ترامب وسائل الإعلام مسؤولية تأجيج ”الغضب“. وكتب الرئيس الأمريكي: ”تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة“ بشأن ”الحياة والأمان في بلدنا“.

وتابع: ”الأخبار الكاذبة أسهمت بشكل كبير في تأجيج الغضب والسخط اللذين تراكما خلال سنوات عديدة. على التغطية الإعلامية أن تكون متوازنة وغير منحازة، وإلا ستزداد هذه المشاكل المريعة سوءًا“.