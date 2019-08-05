إيران تزود مدمرتها ”دماوند“ بصواريخ عمودية

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الاثنين، عن تجهيز مدمرة ”دماوند“ بنظام إطلاق الصواريخ العمودية، مشيرًا إلى أنّ ”جميع المدمرات من طراز دماوند ستكون مجهزة بقاذفات عمودية“.

وأوضح الأدميرال خانزادي على هامش مراسم افتتاح مسابقات الغوص في العمق التي تجري في ايران في إطار دورة الألعاب العسكرية الدولية التي تنظمها العديد من الدول في جزيرة كيش الإيرانية، ”سيتم انضمام مدمرة دماوند إلى أسطول البحرية في شمال إيران خلال هذا العام“.

وقال إنّه ”تمت استعادة المدمرة بالكامل وتم إجراء بعض التغييرات في غضون 18 شهرًا الماضية، وتم إصلاح جميع العيوب في الإصدارات السابقة من هذه المدمرة، وقد أصبحت مزودة بأنظمة رادار متقدمة تسمح لها بالوصول إلى أهداف بعيدة“.

وأضاف قائد القوات البحرية أنّ ”المدمرة مجهزة بأسلحة جديدة ونتوقع تزويد مدمرات دماوند بأنظمة إطلاق صواريخ عمودية“.

و“دماوند“ هي مدمرة إيرانية، معروفة أيضًا باسم ”جماران-2″، ودماوند هي ثاني سفينة لإيران من مدمرات من الدرجة (Moudge) والتي يبدو أنها تطور وتنسخ عن الفرقاطة البريطانية من الدرجة فوزبر مارك 5 (Alvand)، والتي اشترت إيران أربعا منها (أغرقت واحدة بوساطة البحرية الأمريكية)، والتي دخلت للخدمة مع البحرية الإيرانية في عام 1968.

وتتمتع المدمرة بأكثر الأنظمة الدفاعية تعقيدًا، وتم تجهيزها بمختلف أنواع المدافع والطوربيدات والصواريخ والرادارات السطحية والجوية.

كما تتمتع بقابلية دفاعية وهجومية تتبعية وهي قادرة على حمل المروحيات ومزودة بأنواع الصواريخ سطح – سطح وسطح – جو وقذائف متطورة وأخرى مضادة للجو، ونظام إطلاق صواريخ كروز وإطلاق الطوربيدات.