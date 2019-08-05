السفير الأمريكي في بغداد: لدينا قناة اتصال مباشرة مع إيران

قال السفير الأمريكي الجديد في بغداد، ماثيو تولر، إن بلاده لديها قناة اتصال مباشرة مع إيران لحل الأزمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذلها واشنطن لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، يوم الاثنين، عن السفير الأمريكي الجديد في العراق خلال جلسة مع صحفيين في بغداد عقدت مساء الأحد ”لدينا قناة اتصال مباشر مع طهران، وهناك جهود تبذلها واشنطن لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران“.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن جدول أولوياته يقع على رأسها ”منع داعش من إعادة الظهور في المنطقة، يليه مساعدة العراق على بناء مؤسسات قوية“.

وتابع ”كما يتضمن ذلك إعادة التنوع إلى مكونات العراق، الذي حاول داعش القضاء عليه، وأيضًا، مساعدة العراق على تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي كان يملكه، بالإضافة إلى تحسين العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة والعراق“.

وفي تشرين الثاني الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عدة تغييرات إدارية، منها ما هو متعلق بالبعثة الدبلوماسية في العراق.

وأعلن البيت الأبيض تعيين السفير الأمريكي في اليمن، ماثيو تولر، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى العراق.

وأشار البيت الأبيض إلى الخبرة التي يمتلكها تولر بمجال العمل الدبلوماسي في دول المنطقة، دون ذكر تفاصيل عن موعد مباشرته عمله سفيرًا لواشنطن لدى بغداد.

يشار إلى أن السفير الأمريكي السابق ببغداد، دوغلاس سيليمان، باشر مهام عمله في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 2016.