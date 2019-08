قتلى وجرحى بهجوم مسلح في أوهايو الأمريكية (فيديو)

أفادت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الأحد، بوقوع إطلاق نار في مدينة ”أوهايو“ الأمريكية.

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية وقوع 10 قتلى في حصيلة أولية غير رسمية جراء الهجوم المسلح.

ويعقب هذا الهجوم بساعات هجومًا آخر في ”إل باسو“ بتكساس أودى بحياة 20 شخصًا على الأقل.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019